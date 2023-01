Usa, bloccato l'intero traffico aereo: stop ai voli per un "guasto informatico"

11 gennaio 2023 a

A terra tutti i voli negli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal aviation administration, l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di regolare l'aviazione civile, ha costretto a bloccare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale.

Un caso clamoroso e senza precedenti. La Faa ha dichiarato che sta lavorando per ripristinare il suo sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo. Proprio il mal malfunzionamento hdi questo strumento ha costretto a bloccare tutti i voli negli Usa. Circa 760 voli interni, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, secondo FlightAware.com, mentre 91 sono stati cancellati. La Faa ha dichiarato che "sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l’intero spazio aereo nazionale".