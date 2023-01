Canale di Suez, nave cargo incagliata fa scattare il panico globale

09 gennaio 2023 a

Una nave da carico si è incagliata nel canale di Suez in Egitto: lo ha comunicato una società di servizi del canale. La Leth Agency ha detto che la nave, MV Glory, si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia del Canale di Suez. Il Joint Coordination Center indica che la MV Glory trasporta oltre 65.000 tonnellate di mais dall’Ucraina diretto in Cina. La nave si è incagliata appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo e dopo alcune ore è stata rimessa a galla. Lo rendono noto le Autorità del Canale di Suez.

Il traffico nel Canale di Suez, dove passa il 10% del commercio mondiale, non è stato interrotto dall’incidente, ha assicurato il capo dell’Autorità del Canale di Suez, Osama al-Rabie. "Il traffico sta proseguendo normalmente nel Canale di Suez", ha osservato, puntualizzando che le maestranze hanno "affrontato con professionalità il guasto verificatosi a bordo della Glory durante il suo passaggio". Anche l’agenzia marittima norvegese Leth ha confermato che la nave incagliata è stata rimessa a galla.

Nave Ever Given disincagliata. Canale di Suez verso la riapertura

Il caso si è risolto velocemente ma si è temuto che potesse andare come due anni fa quando la Ever Given (nella foto), tra le più grandi navi portacontainer del mondo, il 23 marzo 2021 si è incagliata nel Canale di Suez, rendendo il tratto impraticabile e creando così ritardi nell'economia mondiale. C'erano voluti sette giorni per riaprire i trasporti.