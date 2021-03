Nave Ever Given disincagliata. Canale di Suez verso la riapertura

29 marzo 2021 a

«La Ever Given è stata rimessa a galla con successo alle 4.30». «Al momento è al sicuro». Lo si legge sull’account Twitter di Inchcape Shipping, fornitore leader di servizi marittimi e logistica di approvvigionamento.

Video su questo argomento Canale di Suez, forse domani si sblocca la Ever Given TMNews

Le manovre per rimettere completamente a galla la Ever Given, bloccata da martedì nel Canale di Suez sono ripresi, proprio quando il livello dell’acqua ha raggiunto il massimo di due metri e consentito di riposizionare la gigantesca nave in parallelo con le sponde del Canale. Lo ha reso noto il capo della Suez Canal Authority (Sca), Osama Rabie. La portacontainer dovrebbe poi raggiungere un’area più ampia del canale per essere sottoposta a controlli tecnici.

Egitto: risollevò Concordia, 'per Suez a disposizione se ci chiamano'

