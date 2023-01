Russi morti in Ucraina, i soldati usano il cannone micidiale: ecco gli effetti di un SPG-9

07 gennaio 2023 a

La tregua in Ucraina non regge e si ricomincia a bombardare come se l'annuncio del presidente russo, alla vigilia del Natale ortodosso, non fosse mai stato fatto. E Mosca e Kiev si accusano reciprocamente degli attacchi ripresi in diverse aree.

Le regioni di Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia sono una polveriera. I filorussi parlano anche del ferimento di 3 civili in un bombardamento delle forze ucraine nella città di Aleshki, situata a pochi chilometri da Kherson mentre in Ucraina l'allarme anti-aereo scattaa poco dopo il presunto inizio della tregua a Kiev e in altre zone del Paese.

In un video pubblicato sul canale Twitter @TpyxaNews si vedono i soldati ucraini in azione mentre rispondono agli attacchi russi con un'arma micidiale. Il cannone senza rinculo SPG-9 Kopyo montata su treppiede, calibro 73 millimetri, è impressionante: "I difensori eliminano gli invasori dalla nostra terra" si legge nel tweet che mostra il momento esatto in cui i soldati sparano.

L'SPG-9 Kopyo spara proiettili stabilizzati con alette. Il cannone SPG-9 è uno tra i più famosi ed efficienti cannoni senza rinculo sovietici. Pur pesando 60 kg, equivale quasi in termini di capacità anticarro all'M40 statunitense, malgrado pesi un terzo e spari proiettili da 4 kg, un quarto del peso della munizione americana.