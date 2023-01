Brexit, la Ong per risolvere il problema traffico a Dover: ecco gli esperti di guerra e catastrofi

Alessandra Zavatta 05 gennaio 2023 a

Soldati abituati a intervenire dopo terremoti e alluvioni aiuteranno i camionisti incastrati nelle lunghissime code post-Brexit alla frontiera di Dover. L'ultimo ingorgo, che ha bloccato duemila Tir e formato un serpetonone di lamiere lungo venti miglia, ha spinto il governo britannico ad "arruolare" React. Ente di beneficenza costituito nel 2015 dal generale Nick Parker, ex capo delle forze armate del Regno Unito, e composto da veterani abituati ad agire nei teatri di guerra per portare cibo e rifornimenti. Ora dovranno dare da bere e da mangiare ai camionisti in attesa di salire sul traghetto che attraversa La Manica, diretto in Francia. Un viaggio breve e con poche formalità doganali che la Brexit ha trasformato in un'odissea. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, nel dicembre 2020, ha rialzato le barriere abbattute e riempito di scartoffie da compilare chiunque voglia recarsi nei Paesi dell'Ue.

Per garantire il benessere dei camionisti bloccati nel Kent, React riceverà duecentomila sterline l'anno. L'accordo è stato firmato con il Dipartimento dei Trasporti. Prevede la fornitura di cibo e acqua alle code di veicoli sulle strade di avvicinamento a Dover e al tunnel sotto La Manica se i conducenti restano fermi per più di 48 ore.

Il governo guidato da Rishi Sunak ha sottolineato che il piano di welfare era necessario a causa di "interruzioni regolari" alla rete stradale nell'area che in passato hanno gravemente sovraccaricato le associazioni locali, tra cui HM Coastguard e Kent Voluntary Sector Emergency Group. Insomma le charity di Dover e dintorni non ce la fanno più ad aiutare i camionisti bloccati nelle maxi-code. E così scendono in campo i militari. Scatenando una pioggia di critiche su Downing Street. "L'incompetenza del governo - affermano i laburisti - ha costretto a coinvolgere aziende abituate a fornire sostegno umanitario nelle zone di guerra e dopo disastri naturali. Il fatto che i ministri si siano rivolti a loro mostra la portata del caos prodotto dal fallimento nel realizzare una Brexit che funzioni”. "Il benessere dei conducenti è la nostra priorità ed è giusto che disponiamo di un solido supporto di emergenza", hanno fatto sapere da Downing Street.

React si è aggiudicata l'appalto attraverso la propria divisione commerciale Resilient Response. La squadra del generale Parker viene descritta come composta principalmente da veterani che "possiedono la compassione, la grinta e la determinazione incrollabile per salvare vite umane e alleviare la sofferenza nelle situazioni peggiori". Tra le ultime missioni quella dei rifornimenti alimentari agli sfollati di Dnipro, nel l'Ucraina dilaniata dalla guerra. Adesso dovranno, invece, distribuire panini ai camionisti bloccati a Dover.