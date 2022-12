Meteorite caduto in Somalia: dentro elaliite ed elkinstantonite. I minerali mai visti

26 dicembre 2022 a

a

a

Alcune parti del campione non identificabili al microscopio. È così che un professore si è reso conto dell'incredibile valore del meteorite caduto in Somalia: all'interno della roccia di 15,2 tonnellate sono stati identificati due minerali mai conosciuti prima.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, a fare la grandiosa scoperta è stato Chris Herd, un professore di scienze della Terra e dell'atmosfera dell'università di Alberta, in Canada, che ha analizzato il meteorite, ritrovato nel Paese africano nel 2020. "Il primo giorno in cui ha fatto alcune analisi mi sono subito detto che c'erano almeno due nuovi minerali lì dentro. Ma volevo esserne sicuro. Si trattava di una scoperta fenomenale. La maggior parte delle volte infatti ci vuole molto più lavoro per affermare che si è di fronte a un nuovo minerale". Uno di questi è stato chiamato "elaliite", dal nome della stessa roccia spaziale ribattezzata 'El Ali' in quanto è stata ritrovata vicino alla città di El Ali, nella regione di Hiiraan, situata nella Somalia centrale. Il secondo dei minerali è stato chiamato elkinstantonite, in onore di Lindy Elkins-Tanton, vicepresidente dell’iniziativa interplanetaria dell’Università dell’Arizona, nonché prima investigatrice della missione Nasa “Psyche“, che partirà alla ricerca di nuovi metalli tra Marte e Giove. Il lancio è previsto per l’1 ottobre 2023.