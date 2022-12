"L'accordo sul nucleare è morto". Il fuorionda di Biden che fa tremare il mondo (VIDEO)

Così il presidente degli Usa definisce lo stato dell'arte delle trattative con l'Iran in un video circolato su Twitter (e non smentito)

20 dicembre 2022 a

a

a

Un fuorionda dai contenuti "esplosivi". Per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’accordo internazionale sul nucleare iraniano (Jcpoa) «è morto»: è quanto lo si sente affermare in un video circolato su Twitter di cui la Casa Bianca non ha smentito l’autenticità.

Nel girato, di cui non sono specificati data e luogo ma sembra si tratti un comizio elettorale avvenuto il mese scorso, si sente il capo della Casa Bianca affermare che l’intesa «è morta ma non lo annunceremo».

❌☢️⚛️US President Joe Biden: "JCPOA( Iran nuclear deal )is dead but we're not going to announce it." pic.twitter.com/gPa0y2AfX4 — AZ (@AZgeopolitics) December 20, 2022

John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha sottolineato che «i commenti del presidente sono del tutto coerenti con ciò che stiamo dicendo sul Jcpoa, che non è la nostra priorità in questo momento». «Non ci sono progressi riguardo all’intesa iraniana al momento e non prevediamo alcun progresso in qualsiasi momento nel prossimo futuro», ha aggiunto.

Nell’aprile 2021 erano stati avviati negoziati a Vienna per rilanciare l’accordo sul nucleare ma da tempo la situazione è bloccata in una impasse.