Price cap, accordo in Europa. Tetto fissato a 180 euro

Price cap, raggiunto l'accordo in Europa a 180 euro a MWH. I ministri dell’Energia dell’Ue hanno raggiunto un accordo politico sul tetto al prezzo del gas. A quanto si apprende l’Ungheria ha votato contro, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. L’approvazione avverrà per procedura scritta nei prossimi giorni.

Grande soddisfazione per l'accordo sul price cap viene espressa dal ministro per l'Ambiente. «Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas - ha scritto in un tweet il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto - È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo».