Price cap, il ministro Pichetto Fratin svela il price cap che l'Italia chiede all'Europa

16 dicembre 2022 a

a

a

Price cap, proseguono le trattative tra gli Stati europei per arrivare a un compromesso sul tetto al prezzo del gas. La strada sembra ancora tortuosa ma, secondo alcune previsioni, si potrebbe raggiungere un accordo già nell'incontro in programma lunedì 19 dicembre. A parlarne è il ministro Gilberto Pichetto Fratin ospite di Sky Tg24 Economia che svela anche qual è il tetto al prezzo del gas chiesto dall'Italia all'Europa. «Credo che lunedì chiuderemo sul price cap: riusciremo a trovare un punto di accordo - ha detto il ministro - Martedì eravamo giunti almeno a un accordo tra i 27 sullo schema, poi i premier hanno detto che andava bene e che bisognava aggiungere i numeri. Si tratta di definire il punto dove scatterebbe l’intervento di blocco: si viaggia su due grandi numeri o sul toglierli totalmente, la richiesta dell’Italia è 160, la Commissione era a 220 euro per megawattora»,

"Mancano 5 miliardi". L'allarme di Pichetto Fratin sul Pnrr

Intanto buoni anche i risultati sul fronte prezzo del gas. Nella giornata di venerdì 16 dicembre, infatti, le quotazioni dei futures del gas hanno chiuso a 117,5 euro al Megawattora ad Amsterdam, in calo del 12,8% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì 15 dicembre.