Corea del Nord, in orbita un satellite spia. Le foto impressionanti

Giada Oricchio 19 dicembre 2022

La Corea del Nord agita le acque del Mar del Giappone e dell’Oceano Pacifico. Il regime di Pyongyang ha annunciato di aver lanciato un satellite di prova in un importante test finale per lo sviluppo del suo primo satellite spia, uno dei punti fermi della politica militare del dittatore Kim Jong Un. Questa mattina, gli house organ statali hanno riferito che il test è stato effettuato per valutare la fotografia del satellite e i sistemi di trasmissione dei dati.

Inoltre ha pubblicato alcune fotografie in bianco e nero che mostrano Seul e un'altra città della Corea del Sud viste dallo spazio. Una prova di forza il cui scopo è intimorire il rivale facendogli credere che presto sarà monitorato e controllato con tecnologie avanzate. Tuttavia, un esperto della sicurezza ha affermato che le immagini non erano così impressionanti per la ricognizione militare, ma “si prevedono miglioramenti nelle capacità del Nord”.

Intanto continuano i lanci di missili balistici nello specchio d’acqua intorno alla penisola confinante con Cina e Russia. Ieri, le forze armate della Sud Corea hanno riferito che Pyongyang ha lanciato due missili balistici dalla provincia settentrionale di Tongchang-ri (sono finiti nel Mare Orientale, nda). Di conseguenza la Corea del Sud ha rafforzato la sorveglianza e la vigilanza attuata in cooperazione con gli Stati Uniti mantenendo una posizione di “piena prontezza”.