Eva Kaili, “corruzione e riciclaggio”. Nuova indagine in Grecia dopo il Qatargate

Non si spengono le luce dei riflettori giudiziari su Eva Kaili. La procura finanziaria di Atene ha aperto un’indagine preliminare sull’eurodeputata greca, incarcerata in Belgio, per «corruzione» e «riciclaggio di denaro». «Il procuratore finanziario Christos Bardakis ha ordinato l’apertura di un’indagine su Eva Kaili per corruzione e riciclaggio di denaro», ha dichiarato la fonte giudiziaria che ha svelato la notizia. Il procedimento andrà avanti in collaborazione con la magistratura belga, che sta indagando sull’ex vicepresidente del Parlamento europeo al centro di uno scandalo di corruzione di alto profilo legato al Qatar.

Tangenti dal Qatar, Meloni non vuole sconti: "Vicenda dai contorni devastanti"

Bardakis ha ordinato a due sostituti procuratori di indagare sul caso Qatargate e ha chiesto al Belgio assistenza giudiziaria per ottenere copie di documenti relativi ad Eva Kaili e informazioni sull’andamento della vicenda. I procuratori greci devono attendere i risultati delle indagini in corso a Bruxelles prima di procedere con qualsiasi procedimento penale in Grecia. L’Autorità greca antiriciclaggio aveva già annunciato lunedì il congelamento di tutti i beni del politico socialista 44enne, la cui comparizione davanti ai giudici belgi è stata rinviata al 22 dicembre.