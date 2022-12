Qatargate, cos'è. Enrico Mentana sullo scandalo nel Parlamento Europeo

Giada Oricchio 15 dicembre 2022 a

a

a

Enrico Mentana mette nel mirino del suo bersaglio mobile il Qatargate, un giro di mazzette milionarie usate dal Paese arabo per corrompere esponenti del Parlamento UE al fine di ottenere appalti, interferire e condizionare le scelte europee. L’inchiesta si sta allargando a macchia d’olio, sarebbero 60 i parlamentari coinvolti, fra questi spiccano la ex vicepresidentessa del Parlamento Eva Kaili (in quota Sociali e Democratici) e Antonio Panzeri, ex parlamentare europeo, esponente prima del Pd e poi di Articolo 1 facente capo a Roberto Speranza e Pierluigi Bersani.

Ebbene il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha osservato che bisognerebbe cambiare nome a uno dei peggiori scandali della storia europea e ribattezzarlo in altro modo: “Quello che sta succedendo a Bruxelles riguarda tutto un solo partito: il Pd e poi Articolo 1. Lo chiamiamo Qatargate ma potremmo chiamarlo Panzerigate”.

L’inchiesta è venuta a galla sabato scorso quando sono partite le perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni degli indagati a opera dell’intelligence belga (sono stati ritrovati centinaia di migliaia di euro in un armadio), ma la segnalazione sarebbe arrivata dagli Emirati Arabi Uniti.

Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera” i servizi segreti di Bruxelles avrebbero ricevuto una soffiata “su un centro di studi del Marocco dietro il quale si nascondeva una centrale di spionaggio”. All’inizio, nel 2021, sembrava fosse un caso di minaccia alla sicurezza nazionale da parte di un Paese straniero, ma ben presto gli inquirenti hanno capito di trovarsi di fronte a una gigantesca vicenda di corruzione a livello internazionale.