Guerra in Ucraina, la sentenza del comandante russo: “Armi nucleari unica strada per vincere”

Alexander Khodakovsky, comandante delle forze militari russe di stanza a Donetsk, in Ucraina, spaventa tutti. Il rappresentante dell’esercito della Russia ha dichiarato alla televisione di stato russa di essere per l’uso di armi nucleari perché non crede che Mosca abbia le risorse necessarie per vincere la guerra che sta combattendo contro Kiev, supportata dai rifornimenti militari dell'Alleanza atlantica. Le immagini sono state rilanciate dalla Cnn. Nel breve video Khodakovsky a un certo punto, parlando con il giornalista in studio, dice: «L’escalation può essere solo una e noi non abbiamo le risorse per sconfiggere la Nato ma abbiamo le armi nucleari per quello». Una frase raggelante.

Già negli scorsi giorni dal G7 era arrivato un monito a Vladimir Putin e al resto della struttura del potere del Cremlino sull’argomento degli attacchi atomici, una possibilità sventolata per risolvere il conflitto: «Ribadiamo che l’irresponsabile retorica nucleare della Russia è inaccettabile e che qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari avrà gravi conseguenze».