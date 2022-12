Scambio di prigionieri Usa-Russia: libera la star del basket Brittney Griner

08 dicembre 2022 a

Passo in avanti nei rapporti tra Washington e Mosca. La Russia ha liberato la star del basket statunitense Brittney Griner in uno scambio di prigionieri di alto livello nell'ambito del quale gli Usa hanno rilasciato in cambio il noto trafficante d'armi russo Viktor Bout, che stava scontando una pena a 25 anni di reclusione negli Stati Uniti. Lo scambio è stato confermato da funzionari Usa con conoscenza diretta dei negoziati, non autorizzati a discutere pubblicamente l'accordo prima dell'annuncio della Casa Bianca. L'accordo arriva in un momento di forti tensioni sull'Ucraina e raggiunge uno dei principali obiettivi del presidente Joe Biden, ma ha anche un prezzo elevato. Griner, due volte medaglia d'oro olimpica, era in carcere da mesi per accuse legate ad un presunto traffico droga.

"Pochi minuti fa ho parlato con Brittney Griner. Sta bene. È sull'aereo. È sulla via di casa”, la reazione su Twitter del presidente Usa Biden, che ha parlato al telefono con la cestista. Biden ha parlato con Griner dallo Studio Ovale mentre era con la moglie di Griner, Cherelle. È atteso che Biden parli con i giornalisti nella mattinata americana per spiegare i dettagli dell’operazione.