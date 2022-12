Gentiloni non vede scampo: "Questo inverno sarà recessione in Europa"

05 dicembre 2022 a

"L'Europa entrerà in recessione quest'inverno e la crescita non tornerà prima della primavera". Lo ha dichiarato oggi lunedì 5 dicembre il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters. Gentiloni ha parlato ai giornalisti prima di una riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles.

Per Gentiloni, inoltre, ci sono tuttora "forti ragioni" per sostenere la necessità di "strumenti comuni basati su prestiti", sul modello del programma Sure, a livello Ue. Il commissario ha sottolineato anche che "l’unica soluzione duratura all’attuale è ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia. Qui stiamo facendo progressi significativi. La domanda di gas dell’Ue a novembre è stata ben al di sotto della media degli ultimi cinque anni e la diversificazione dei fornitori è ben avviata. E oggi entra in vigore il divieto di spedizioni marittime di greggio russo, insieme al price cap concordato nel fine settimana".