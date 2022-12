Iran, la Procura: "Abolita la polizia morale". Il governo non conferma

Gianni Di Capua 05 dicembre 2022 a

Le parole del procuratore generale dell'Iran sulla «chiusura» della famigerata polizia della morale non hanno trovato ancora conferma da parte delle autorità competenti.

Diffuse dall'agenzia Isna e rilanciate da diversi media internazionali, le dichiarazioni di Mohamad Jafar Montazeri da Qom hanno fatto il giro del mondo, lasciando pensare a un gesto di distensione verso il movimento di protesta, che da quasi tre mesi chiede maggiori libertà dopo la morte - proprio in custodia della polizia morale lo scorso 16 settembre della giovane Mahsa Amini, accusata di non indossare correttamente il velo. Dal governo, però, non è ancora arrivata alcuna conferma. Anche i media ufficiali iraniani hanno preso le distanze dalla notizia. In un incontro pubblico, a Montazeri è stato chiesto perché da settembre non si siano più viste le pattuglie della Gasht-e Ershad. «La polizia morale non ha nulla a che fare con la magistratura. È stata abolita dagli stessi che l'hanno istituita», ha risposto il procuratore generale.