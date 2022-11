Chi sta perdendo la guerra in Ucraina, il video rivelazione sui soldati russi

Giada Oricchio 26 novembre 2022 a

a

a

La sporca guerra: la disperata e fredda morte dei soldati russi. Dall’Ucraina arriva un video che coglie tutta la drammaticità del massacro che il presidente russo Vladimir Putin sta compiendo sugli ucraini e sul suo stesso popolo. Il filmato, pubblicato dall’account @warnereta, mostra un drone di Kiev che sgancia una piccola granata su 11 soldati russi rannicchiati a dormire in una fossa poco scavata sulla linea del fronte a est di Bakhmut. Tom Warner, ex corrispondente in Ucraina, chiarisce: “È sorprendente osservare la lentezza con cui gli uomini reagiscono, per quanto riescano a farlo. E dice molto sul perché la Russia sta perdendo questa guerra. Un uomo inizia ad alzarsi, si limita a farsi strada tra altri militari intontiti, a pochi metri di distanza dal punto in cui la granata ha colpito, e si rimette a dormire. Nessuno cerca di cambiare la propria posizione prima che arrivi un’altra granata. Tre uomini non si muovono affatto”.

Cosa significa? Secondo Warner che i militari agli ordini di Mosca stanno soffrendo di ipotermia da moderata a grave cioè quando il corpo smette di tremare e la mente entra in uno stato di torpore o addirittura si spegne: “Probabilmente sono rimasti rannicchiati tutta la notte senza vestiti o sacchi adeguati. Le temperature notturne sono state tra 0 e 4 gradi centigradi. Sicuramente sono anche privi di sonno. Ma soprattutto sono uomini senza speranza in una situazione senza speranza”.

This little video is truly incredible. I recommend everybody watch it several times, to let it sink in. It says so much about why Russia is losing this war. A short thread. pic.twitter.com/3DKCW82IAo — Tom Warner (@warnerta) November 25, 2022

L’inviato non può fare a meno di sottolineare che Putin ha mandato allo sbaraglio, anzi ha condannato a morte certa i russi stessi: “Che si tratti di galeotti arruolati in una forza paramilitare o di recenti coscritti nell'esercito regolare, hanno dato il completo controllo del loro destino a persone che li trattano come spazzatura. Presumibilmente è stato ordinato loro di mantenere la posizione e sono stati minacciati di essere puniti o addirittura uccisi in caso di fallimento. Ma non hanno ricevuto i beni o l'addestramento per stare al caldo. La loro situazione non può essere paragonata alla ‘carne da cannone’ sovietica che caricava contro i nazisti, senza speranza per se stessa, ma con un piccolo contributo alla vittoria. Muoiono come vermi ciechi in una fossa per la pura incompetenza dei loro comandanti e per l’incapacità di assumersi la responsabilità del proprio destino, senza ottenere assolutamente nulla”.

Sono immagini crude e crudeli, qualcuno le ha commentate e Warner ha replicato: “Per le molte persone che aggiungono l'alcol e/o la mancanza di cibo alle cause: certo, queste sono possibili, persino probabili, ma una tale pigrizia o inazione tra così tanti uomini deve essere ipotermia. Al di sopra di tutto, io metterei la disperazione”.