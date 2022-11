Molotov contro l'ambasciata russa a Varsavia: "La polizia non ci ha protetto"

17 novembre 2022 a

Il ministero degli Esteri russo ha denunciato il lancio di una bottiglia molotov contro la propria ambasciata Varsavia. «Soggetti non identificati hanno tentato in due occasioni di attaccare la nostra missione diplomatica a Varsavia», afferma un comunicato del portavoce aggiunto, Ivan Nechaev, nel quale si lamenta anche come la polizia polacca non sia intervenuta quando c’è stato il lancio di «una bottiglia con un contenuto incendiario».

«Chiediamo alla Polonia di garantire la sicurezza delle missioni diplomatiche e consolari russe», prosegue il comunicato che chiede l’apertura di una inchiesta e l’arresto dei responsabili.