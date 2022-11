Polonia, “resti di un missile abbattuto”. La nuova ipotesi sui razzi della Russia

15 novembre 2022 a

Momenti frenetici per i due morti in Polonia, che secondo alcune fonti di intelligence degli Usa sarebbero dovuti alla caduta di missili della Russia. Ma arriva una nuova versione dei fatti. “Le mie fonti nei servizi dicono che ciò che ha colpito Przewodowo è molto probabilmente i resti di un missile abbattuto dalle forze armate ucraine” le parole su Twitter del giornalista di Radio Zet, Mariusz Gierszewski.

In precedenza, lo stesso giornalista aveva scritto per primo della vicenda: “Due razzi vaganti sono caduti nella città di Przewodów, vicino al confine con l’Ucraina. Hanno colpito gli essiccatoi per cereali. Due persone sono morte. Sul posto sono presenti la polizia, la procura e l’esercito”. Subito dopo una precisazione: “Se la versione con il missile russo è confermata, questo non significa automaticamente una guerra Polonia/Nato-Russia. Ci saranno sicuramente problemi diplomatici, ma questo non è l’inizio dell’attacco. Niente panico. Non c’è motivo di prendere d’assalto negozi e distributori di benzina. Il panico è un cattivo consigliere”. Sono attese posizioni ufficiali di Varsavia per far luce sull’accaduto.