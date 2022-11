Quando finirà la guerra in Ucraina? Biden ha la risposta: cosa deve fare Putin

11 novembre 2022 a

Quando finirà la guerra tra Russia ed Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio con l’invasione delle truppe di Mosca nel Donbass? A rispondere alla fatidica domanda che ci si pone da oltre 8 mesi di conflitto è Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ha rilasciato una breve dichiarazione prima di imbarcarsi sull’Air Force One con destinazione Sharm El sheikh dove è in corso il Cop27: “La guerra tra Ucraina e Russia finirà solo quando Vladimir Putin lascerà il Paese”.

Intanto secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti non daranno all'Ucraina i droni avanzati richiesti da Kiev per evitare un'escalation nella guerra. La decisione della Casa Bianca riflette il limite dei tipi di armi che Washington è disposta a fornire per la difesa dell'Ucraina, ha sottolineato il Wsj, che ha citato funzionari statunitensi e altre persone che hanno familiarità con la decisione secondo cui il “Pentagono ha rifiutato la richiesta sulla base della preoccupazione che la fornitura dei droni Grey Eagle MQ-1C potrebbe aggravare il conflitto e dare il segnale a Mosca che gli Stati Uniti stavano fornendo armi che potrebbero prendere di mira posizioni all'interno della Russia”. L’obiettivo è evitare ogni tipo di escalation.