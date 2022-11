Elezioni midterm, Trump "furioso" con Melania. Bomba sulla terza candidatura

Sullo stesso argomento: Elezioni midterm, i repubblicani contenti a metà

Le elezioni di midterm non sono andate come sperava Donald Trump. L'ondata rossa dei Repubblicani non c'è stata con il presidente americano Joe Biden che parla di vittoria, nonostante a onor del vero sia molto difficile - risultati alla mano - considerarla tale. Il tycoon che annuncerà la sua terza candidatura alla Casa Bianca, il 15 novembre, secondo i retroscena dei media Usa è "furioso".

Maggie Haberman del New York Times spiega che The Donald ha individuato un "colpevole" su tutti nel suo cerchio magico, anzi in famiglia. Infatti Trump è arrabbiato soprattutto per la sconfitta di Mehmet Oz, il famoso Dr. Oz della tv americana candidato in Pennsylvania per il Senato, sconfitto nettamente dal vice governatore John Fetterman. L'ex presidente lo aveva appoggiato senza indugio, salvo poi pendersela con quanti "lo avrebbero consigliato male". Tra questi, naturalmente. C'è la moglie Melania Trump. "Non è stata una delle sue decisioni migliori", avrebbe detto riguardo al pressing della moglie per Oz secondo la giornalista americana, il cui retroscena è stato ripreso dal Corriere della sera.

La performance del Grand old party, come viene chiamato il partito Repubblicano, avrebbe inoltre spinto diversi collaboratori di Trum a rinviare la terza discesa in campo annunciata ai suoi supporter con un mail: "Sto per annunciare qualcosa di enorme a Mar-a-Lago e voglio che ci sia anche tu". Ma per Haberman, nulla farà cambiare idea a The Donald.