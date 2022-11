Cop27, Meloni in Egitto per il summit Onu sul clima: "Possibile incontro con al-Sisi"

06 novembre 2022 a

Il premier Giorgia Meloni sbarca a Sharm el-Sheik in Egitto per partecipare al summit dell'Onu sulla lotta ai cambiamenti climatici. Domani, lunedì 7 novembre, il presidente del Consiglio si siederà al tavolo con Capi di Stato e di governo per il suo primo vertice internazionale.

E secondo quanto riporta La Repubblica il premier potrebbe incontrare il presidente Abdel Fattah al-Sisi, proprio a margine della conferenza iniziata oggi. L'invito a partecipare all'evento Onu era stato rinnovato da Abdel Fattah al-Sisi al premier subito dopo l'insediamento del governo. Il faccia a faccia con il padrone di casa potrebbe far partire il processo di normalizzazione tra i due Paesi dopo la crisi diplomatica scoppiata negli ultimi anni e legata ai casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.

Intanto l'agenda ufficiale del premier, comunicata da Palazzo Chigi, è la seguente: lunedì 7 Novembre: 9.30 - arrivo al Centro Congressi (International Convention Center); 12 - foto di famiglia; 12.15 - partecipazione alla Cerimonia di apertura 'Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit'; 13.30 - partecipazione alla tavola rotonda 'Just Transition'; 18.00 ca. - intervento nella Sessione Plenaria.