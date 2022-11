Guerra Ucraina, si alza il rischio di attacco nucleare: soffiata sulla Russia dal Times

02 novembre 2022 a

L’utilizzo di armi nucleari tattiche in Ucraina non è più un miraggio. Come riporta il New York Times alcuni funzionari statunitensi hanno spiegato che i vertici militari della Russia hanno discusso l'uso di dispositivi atomici tattici nella guerra contro Kiev. Le conversazioni hanno allarmato l'amministrazione di Joe Biden perché dimostrano la frustrazione di Mosca per i suoi insuccessi sul campo di battaglia in Ucraina.

Intanto contro gli Usa è arrivato l’affondo del ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, impegnato in un meeting con la Bielorussia: “Gli Usa e gli Stati europei ignorano il ricatto nucleare dell'Ucraina. La Russia è a conoscenza dei tentativi di Kiev di creare una bomba nucleare sporca e della sua disponibilità a schierare armi nucleari della Nato sul suo territorio. Da febbraio la Nato ha aumentato di 2,5 volte il contingente schierato ai confini con la Russia. Nuovi gruppi tattici di battaglione stanno venendo costituiti in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Il contingente potrebbe essere cresciuto di 2,5 volte fino a oltre 30 mila unità da febbraio e potrebbe aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. L’alleanza - denuncia Shoigu - intende procedere da una deterrenza nei confronti della Russia con la sua presenza avanzata alla creazione di un sistema di difesa collettiva su vasta scala sul fianco orientale, vicino ai nostri confini. Formazioni militari di membri della Nato non regionali sono state dispiegate nell’Europa Orientale e Occidentale e nei Paesi baltici”.