Attacco Russia Ucraina, nuovo allarme aereo. E Kiev resiste con le vipere esplosive

Giada Oricchio 02 novembre 2022

Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Questa mattina è stato dichiarato l’allarme aereo in sette regioni, nello specifico quelle di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Kirovograd, Mukolaiv, Kharkiv e la parte della regione di Zaporozhzhia, dove è situata la centrale nucleare più grande d’Europa, sotto il controllo del governo di Kiev. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Se nelle aree di Kherson, l’esercito russo sta velocizzando le operazione della ritirata, nella regione del Donetsk, in Donbass, avanza verso le città di Bakhmut, Avdiivka e Novopavliv.

Ma tiene anche la resistenza ucraina come dimostra un video pubblicato su Twitter da @Osinttechnical. Nel filmato si apprezza il lavoro di un lanciatore UR-77 Meteorit Miclic per ripulire e aprire un corridoio in un campo minato dall’armata rossa nella pianura di Kherson, sul fronte sud.

Kherson Oblast, a Ukrainian UR-77 Meteorit MICLIC launcher works to clear a minefield. pic.twitter.com/scfbXIPDjJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 31, 2022

Il reparto corazzato lancia una “vipera”: un razzo dalla lunga coda esplosiva che, quando salta in aria, fa detonare gli ordigni nascosti nel terreno bonificandolo per una lunghezza di venti metri e così avanti per chilometri. In questo modo, il primo tank può intervenire con un grande aratro d’acciaio che libera completamente il suolo. In questa zona i due eserciti stanno impiegando le camionette blindate Lince di concezione italiana progettate per resistere alle mine.