Ucraina, un retroscena svela la sfuriata di Biden a Zelensky: "Quando perse la pazienza"

31 ottobre 2022 a

a

a

Il presidente americano Joe Biden "perse la pazienza" in una telefonata con il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, avvenuta lo scorso giugno. Lo rivela l'Nbc citando quattro persone informate sull'esito della conversazione. Secondo quanto riportato, Biden aveva appena finito di dire a Zelensky che aveva appena dato il via libera a un altro miliardo di dollari in assistenza militare statunitense per l'Ucraina quando il presidente ucraino ha iniziato a elencare tutto l'aiuto aggiuntivo di cui aveva bisogno e che non stava ottenendo.

Putin tira in ballo Biden. "Pronti a negoziare con gli Usa", svolta o bluff?

In questo momento Biden avrebbe alzato la voce spiegando che il popolo americano era stato piuttosto generoso e la sua amministrazione e l'esercito americano stavano lavorando duramente per aiutare l'Ucraina invitando Zelensky a mostrare gratitudine. Funzionari dell'amministrazione hanno affermato che successivamente il rapporto tra Biden e Zelensky è migliorato dopo che Zelensky ha rilasciato una dichiarazione elogiando gli Stati Uniti per la loro generosa assistenza. Ma lo scontro - viene fatto notare - riflette la consapevolezza iniziale di Biden che il sostegno sia del Congresso che del pubblico per l'invio di miliardi di dollari in Ucraina potrebbe iniziare a svanire.