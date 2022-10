Nuovo blitz degli eco-attivisti, assalto alla Ragazza con l'orecchino di perla: il video

27 ottobre 2022 a

L'ultima moda dei cosiddetti attivisti per il clima è prendersela con le opere d'arte più famose. Dopo la zuppa lanciata sui celebri Girasoli di Van Gogh, è la volta del famoso dipinto del maestro fiammingo Johannes Vermeer "La ragazza con l’orecchino di perla" noto anche come "La ragazza col turbante". Tre attivisti sono stati arrestati al museo Mauritshuis de L’Aia dopo aver tentato di imbrattare il famoso dipinto di Johannes Vermeer con della salsa di pomodoro mentre uno di questi ha tentato di attaccarsi con della colla al quadro.

Nel video diffuso sui social si vedono i due uomini - il terzo riprendeva - mentre si avvicinano al dipinto e mettono in scena la protesta davanti agli altri visitatori del museo, sconcertati. I tre sono stati arrestati per "violenza pubblica contro la proprietà", ha riferito la polizia, come riportano i media olandesi. "Le condizioni del dipinto sono state esaminate dai nostri restauratori. Fortunatamente, il capolavoro dietro il vetro non è stato danneggiato", ha affermato il museo rassicurando sullo stato dell'opera nota anche per aver ispirato l'omonimo film del 2003 con Scarlett Johansson e la regia di Peter Webber.

