Britaly, l'ambasciatore italiano scrive all'Economist: "Vecchi stereotipi"

"Leggere l'Economist è un piacere per ogni diplomatico. E, come ambasciatore italiano nel Regno Unito, a maggior ragione dal momento che dedicate un'attenzione costante all'Italia, tanto amata dai britannici. Ma l'ultima copertina sfortunatamente è ispirata a vecchi stereotipi". Lo ha scritto Inigo Lambertini, ambasciatore italiano nel Regno Unito, in una lettera indirizzata all'Economist, uscito in edicola con il titolo Benvenuti a Britaly e l'ormai ex premier Liz Truss raffigurata con una forchetta con gli spaghetti arrotolati e uno scudo di pizza. "Nonostante gli spaghetti e la pizza siano gli alimenti più ricercati al mondo, come seconda industria manifatturiera d'Europa, vi suggerisco per la vostra prossima copertina di effettuare una scelta tra i nostri settori aerospaziale, biotecnologico, automobilistico o farmaceutico. Qualunque sia la scelta, accenderà un riflettore più accurato sull'Italia, anche tenendo conto della vostra non tanto segreta ammirazione per il nostro modello economico", ha scritto l'ambasciatore Lambertini.