L'Ucraina attacca la Russia, iniziata l'evacuazione da Kherson. E i raid di Mosca non si fermano

Riparte l'offensiva di Kiev contro la Russia a Kherson mentre sul campo di battaglia entrambe le parti annunciano vittorie. I russi, dopo mesi, parlano la presa di un villaggio, quello di Gorobyevka, nella regione di Kharkiv. I servizi ucraini, dal canto loro, parlano di "progressi significativi" che arriveranno "entro la fine del 2022". L'obiettivo è quello della liberazione della regione di Kherson e, più a lungo termine, quello della fine del conflitto "entro la prossima estate" con l'Ucraina che tornerà "ai confini del 1991".

E oggi a Kherson le Forze armate ucraine "hanno iniziato un'offensiva in direzione di Novaya Kamenka-Berislav nella regione di Kherson". Sul campo ci sono "fino a due battaglioni di fanteria della 128ma brigata d'assalto e un battaglione di carri armati della 17ma brigata", ha dichiarato il vice capo dell'amministrazione regionale filorussa Kirill Stremousov, citato dall'agenzia Interfax. "I preparativi hanno preceduto l'attacco offensivo. Ci sono molti droni ucraini a raggio intermedio e un aereo da ricognizione", ha detto Stremousov.

I raid russi proseguono intanto senza tregua sull'Ucraina: un terzo del Paese è rimasto al buio per le bombe cadute sulle centrali elettriche, blackout in mille città. Il fedelissimo di Vladimir Putin, Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe in Ucraina il generale dell'esercito Sergey Surovikin ha fatto sapere che gli ucraini stanno inviando al fronte "tutte le riserve" a loro disposizione e continuano i loro tentativi di attaccare le posizioni delle forze russe, ma le loro perdite hanno raggiunto cifre "dai 600 ai 1.000" soldati al giorno. Le truppe russe si preparano ad evacuare la popolazione civile da Kherson già annunciata a causa dell'offensiva ucraina, ha detto Surovikin, sottolineando che la situazione militare e tattica nella regione "è complicata".

Secondo il comandante, è la Nato che "spinge Kiev" a continuare l'offensiva nella regione di Kherson. "Ulteriori azioni relative a Kherson dipenderanno dall'evoluzione della situazione tattico-militare che non è facile, non si può escludere che vengano prese decisioni difficili", ha dichiarato alla stampa.