“Minaccia alla sicurezza nazionale”. La Lituania e lo sgarbo a Sergei Shoigu

La Lituania ha revocato la cittadinanza alla madre di due figli del ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, uno degli uomini più fedeli a Vladimir Putin sin dallo scoppio della guerra in Ucraina. Elena Kaminskas, nata Shebunova, sposata con un lituano in seconde nozze, ha avviato una battaglia legale con il governo contro il provvedimento di revoca. Vilnius considera la presenza di Kaminsaks nel Paese come una minaccia alla sicurezza nazionale.

Secondo quanto ha reso noto il sito investigativo The Insider, il marito di Elena, Adolfas Kaminskas, aveva acquisito imprese e beni in Lituania per quasi 20 milioni di euro, ed è diventato anche cittadino russo, proprio nel momento in cui si è sposato. Beni che ha venduto poco dopo l’inizio dell’invasione della Russia nei territorio controllati da Kiev. Un affronto in piena regola per Shoigu, già alle prese con i problemi interni dopo i flop nella battaglia sul campo: alcuni, tra cui il ceceno Kadyrov, hanno chiesto un cambio della guardia ai vertici militari.