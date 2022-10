Gas, acquisti comuni entro il 2023. Cosa prevede l'accordo in Europa

12 ottobre 2022 a

Contro il caro prezzi dell'energia scende in campo l'Europa al gran completo. I ministri dell'energia dell'Unione hanno trovato una strategia comune per arrivare alla riduzione dei prezzi di gas a livello continentale. Il piano passa per acquisti in comune che potranno contribuire ad abbassare i costi a livello nazionale. Tra i ministri dell’Energia dell’Ue c’è un «accordo generale sulla necessità di muovere verso acquisti comuni di gas entro il 2023». Lo conferma il ministro ceco dell’Energia Jozef Sikela, in conferenza stampa a Praga al termine del Consiglio informale che, dice, «ha contribuito a colmare il divario» tra le diverse posizioni degli Stati membri. «Ci stiamo muovendo verso una soluzione comune», conclude.

Ma perché, dopo mesi di guerra, l'accordo si è raggiunto solo adesso? Di acquisti comuni di gas si parla dal marzo scorso ma finora la piattaforma non è mai decollata, come ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron, perché le società energetiche erano concentrate sull’obiettivo di riempire i serbatoi, facendo scorte per affrontare l’inverno 2022-23. Ora che le scorte sono state fatte, è tempo di pensare agli acquisti futuri.