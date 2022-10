Guerra, gli Usa alzano lo scudo sull'Ucraina: pronti sistemi avanzati di difesa aerea

10 ottobre 2022 a

Gli Usa non lasciano da sola l’Ucraina. Il presidente statunitense, Joe Biden, ha promesso all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, «sistemi avanzati di difesa aerea». A riferirlo è la Casa Bianca dopo il colloquio telefonico tra i due leader. Biden e Zelensky hanno parlato dopo che la Russia ha sferrato un vasto attacco su obiettivi civili e infrastrutture che ha colpito anche la capitale, Kiev. Secondo la nota diffusa dalla Casa Bianca, nel colloquio il presidente Usa «si è impegnato a continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i sistemi avanzati di difesa aerea, fornendo sicurezza, assistenza economica e umanitaria». Biden ha espresso la sua condanna per i raid missilistici russi e le condoglianze alle famiglie delle vittime degli «attacchi insensati» di Mosca. Il presidente Usa ha inoltre sottolineato l’impegno, insieme agli alleati e ai partner degli Stati Uniti, per continuare a «imporre costi alla Russia» e rendere Putin «responsabile dei crimini di guerra e atrocità» commessi in Ucraina.