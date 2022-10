Nobel per la Pace a chi lotta per i diritti umani in Russia e Bielorussia. Il Comitato di Oslo: "Non è contro Putin"

07 ottobre 2022 a

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che il premio Nobel per la Pace potesse andare addirittura a Volodymyr Zelensky. Ma attribuire il riconoscimento al presidente ucraino, leader di una delle due parti coinvolte nella guerra, sarebbe stato troppo. Così il Comitato di Oslo ha scelto di assegnare il Nobel ad un attivista e a due organizzazioni che si battono per i diritti umani in Bielorussia, Russia e Ucraina: l’attivista bielorusso Ales Bialiatski (nella foto), l’organizzazione per i diritti umani russa Memorial e quella ucraina Centro per le libertà civili.

E' chiaro il messaggio che si vuole mandare, non è solo contro la guerra ma anche contro i regimi che non assicurano i diritti civili alle loro popolazioni. "Questo premio Nobel per la Pace non è un messaggio a Putin per il suo compleanno o per qualsiasi altro motivo. Il premio per la Pace non è mai contro qualcuno, ma per promuovere coloro che si battono per la società civile e i diritti umani. È certo che il governo di Putin e il governo bielorusso rappresentano un governo autoritario che reprime gli attivisti per i diritti umani", ha detto la presidente del Comitato per il Nobel Chair Berit Reiss-Andersen.

"Quest’anno i premiati rappresentano la società civile nei loro Paesi, hanno per molti anni promosso il diritto di criticare il potere e proteggere i diritti fondamentali diritti dei cittadini - ha aggiunto il Comitato di Oslo - I premiati hanno fatto un sforzo straordinario per documentare i crimini di guerra, gli abusi dei diritti umani e gli abusi di potere insieme dimostrano il significato delle società civili per la pace e la democrazia".