Rischio guerra nucleare, cosa fare. Biden avverte: "Si rischia un'apocalisse"

Parla di minaccia nucleare gravissima ed evoca la crisi dei missili di Cuba. Il presidente Usa Joe Biden avverte il mondo parlando ieri sera ad un evento per la raccolta di finanziamenti elettorali per i candidati democratici alle elezioni midterm. Non solo il rischio dell'uso delle armi atomiche esiste, perché la guerra in Ucraina sta andando male per Putin, ma anche che non si sa bene quale possa davvero essere una via d'uscita per evitare lo scontro frontale con Putin.

Il capo della Casa Bianca afferma che il rischio di un "Armageddon" nucleare è al livello più alto dalla crisi dei missili cubani del 1962 e aggiunge che in Ucraina lo Zar "non scherza quando parla dell'uso di armi nucleari tattiche o armi biologiche o chimiche". La Russia parla della possibilità di utilizzare armi nucleari tattiche dopo le massicce battute d'arresto subite durante l'invasione in Ucraina. "Non abbiamo affrontato la prospettiva dell'Armageddon da Kennedy e la crisi dei missili cubani".

Poco dopo le parole del presidente, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha parlato di necessità di arrivare a una soluzione diplomatica: “Quando la Russia dimostrerà seriamente di essere disposta a intraprendere la strada del dialogo, noi saremo pronti. Noi ci saremo”.