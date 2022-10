L'escalation nucleare si avvicina, la Nato avvisa la Russia: “Conseguenze serie”

02 ottobre 2022 a

Guerra non solo sul campo ma anche di nervi tra la Russia e il blocco occidentale. A mandare l’ennesimo avvertimento a Vladimir Putin è il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, in una intervista all’emittente americana Nbc: “Qualsiasi uso di armi nucleari comporterà conseguenze serie per la Russia, ma anche qualsiasi attacco deliberato contro infrastrutture critiche della Nato riceverà una risposta ferma e compatta”.

Il numero uno della Nato ha anche sottolineato che evocare l’uso di armi nucleari è “pericoloso” e che la conquista della città di Lyman da parte delle forze di Kiev “dimostra che gli ucraini stanno facendo progressi e che sono in grado di respingere le forze russe”. “Il miglior modo per contrastare le annessioni proclamate di parti dell’Ucraina alla Russia è continuare a sostenere il governo di Kiev”, ha detto ancora Stoltenberg ricordando infine che “qualsiasi decisione riguardante l’adesione dell’Ucraina alla Nato deve essere presa da tutti i membri dell’Alleanza”. La situazione in Ucraina sembra scivolare sempre di più verso il peggio.