Russia, esplosione all'aeroporto. "Incidente o..." cosa succede in Crimea

Fiamme e una colonna di fumo visibile da chilometro di distanza. Una grossa esplosione ha interessato oggi la base aerea militare di Belbek, vicino a Sebastopoli, in Crimea. Il governatore della regione, Mikhail Razvozhaev, ha fatto sapere che aereo è uscito fuori pista mentre era in fase di atterraggio. Il carico di munizioni a bordo ha preso fuoco, mentre il pilota è riuscito a eiettarsi e fuoriuscire dal velivolo. L’incendio è stato rapidamente spento e la base non è stata danneggiata, ha osservato.

il momento dell'esplosione di un caccia russo in Crimea è stato ripreso

“L'aereo ha lasciato la pista, c'è stata una parziale esplosione di munizioni. Il pilota è riuscito a evacuare. L'incendio è stato estinto, l'aeroporto non è stato danneggiato", dice Gauleiter Razvozhaev. pic.twitter.com/6RIpNhrxL2 — Gianluca (@Gianl1974) October 1, 2022

La Russia ha annesso la Crimea sottraendola all’Ucraina nel 2014. Ad agosto alcune esplosioni si verificarono nella base militare russa di Saky in Crimea e l’Ucraina successivamente riconobbe che aveva colpito la base con un attacco aereo. Anche per l'episodio di oggi alcune voci non credono alla versione ufficiale russa e vedono nell'incidente, che ha avuto un grande eco sui social con le immagini delle persone in spiaggia davanti alla colonna di fumo, la mano di Kiev.