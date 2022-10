Erdogan spaventa il mondo: "Si rischia il disastro". Guerra a due passi dall'Italia

01 ottobre 2022 a

Tensione alle stelle tra la Turchia e la Grecia. Secondo quanto riporta la testata greca Kathemerini, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan avrebbe mandato un avvertimento chiaro alla Grecia, accusata di fare "provocazioni militari nell'Egeo" con la militarizzazione di alcune isole. Un gesto che tradirebbe gli accordi Nato.

"L'incoraggiamento della Grecia, che militarizza le isole dell'Egeo, è incompatibile con logica e con l'alleanza. Avvertiamo l'amministrazione greca di tenersi lontana da sfide che porteranno al disastro sé e il suo popolo" ha detto Erdogan che ha ribadito anche che non approverà l’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato finché non verranno mantenute le promesse fatte ad Ankara sulla richiesta alla Svezia di non ospitare più esponenti curdi che la Turchia considera terroristi: “Fino ad allora la nostra posizione di principio non cambierà” ha detto il presidente turco.