“Putin vuole negoziare”. Guerra in Ucraina al capolinea, clamorosa indiscrezione dalla Turchia

Colpo di scena sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, durante i colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Samarcanda, ha ammesso la possibilità che Mosca torni a negoziare con Kiev per arrivare ad un cessate il fuoco. La rivelazione dopo sette mesi di conflitto è dell ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Cavusoglu ha poi aggiunto che Erdogan intende continuare i contatti con Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una soluzione diplomatica e per una «pace giusta per Kiev». «Continuiamo a perseguire una politica equilibrata. Il nostro presidente continuerà a mantenere un dialogo sia con Putin che con Zelensky. Vale la pena notare che ci sono paesi in Occidente che vogliono continuare le ostilità in Ucraina per indebolire la Russia», il messaggio di Cavusoglu.

«L’Occidente dovrebbe trattare la Russia con rispetto». Putin, in occasione dell’incontro con il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, non ha fatto invece nessuna dichiarazione pubblica tendendo la mano all’Ucraina, lanciano sempre un avvertimento a tutto il blocco Nato che supporta Zelensky.