Taiwan, la Cina avverte subito Giorgia Meloni: "Evitare segnali sbagliati"

Un messaggio che assomiglia più ad una minaccia. Il giorno dopo le elezioni del 25 settembre la Cina lancia il suo avvertimento a Giorgia Meloni sulla questione Taiwan. Come riporta la testata cinese Global Times, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha invitato le "parti interessate" in Italia a evitare di "inviare segnali sbagliati alle forze separatiste sull''indipendenza di Taiwan'".

La dichiarazione del portavoce fa seguito al comunicato dell'ambasciata cinese in Italia in risposta alle critiche sulla politica di Pechino a Taiwan espresse dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista nei giorni scorsi. "Il principio della Cina unica è il consenso generale della comunità internazionale, è la norma fondamentale delle relazioni internazionali, è la premessa politica e il fondamento affinché la Cina stabilisca e sviluppi relazioni diplomatiche con tutti i paesi, Italia compresa", ha detto Wang, "la Cina esorta le parti interessate a riconoscere l'elevata sensibilità della questione di Taiwan, a rispettare seriamente il principio della Cina unica ed evitare di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste sull'indipendenza di Taiwan" conclude il portavoce.