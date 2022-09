Il Perù lancia l'allarme Dengue, 60mila casi e 75 morti

25 settembre 2022 a

Sale l'allarme internazionale per la febbre Dengue. Il ministero della Salute del Perù ha emesso una allerta epidemiologica a livello nazionale per 75 decessi e oltre 58mila casi di dengue. Il numero di casi supera quello dell’anno scorso. Lo riferisce il quotidiano peruviano El Comercio. La zanzara che trasmette Aedes aegypti si trova in 22 regioni, 94 province e 528 distretti del Paese. La Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus presente in Paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere Aedes). Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona.

"Disinfestazione immediata". I casi di febbre dengue aumentano, paura in Toscana

Nei giorni scorsi, intanto, un caso di Dengue si era registrato in provincia di Livorno. E subito si sono attivate le autorità sanitarie per isolarlo. «Si informa la cIttadinanza che in seguito alla segnalazione di un caso di Dengue contratta da una persona rientrata da un viaggio in area tropicale, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, il sindaco ha emesso un’ordinanza per poter effettuare gli interventi sotto descritti al fine di ridurre la presenza di zanzare». Lo scrive in una nota l’amministrazione di Collesalvetti, comune della provincia di Livorno. "È quindi necessario - spiega la nota - solo per le aree indicate, rendere accessibili al personale incaricato che sarà dotato di documento di riconoscimento, le pertinenze esterne al fine di effettuare gli interventi/trattamenti ritenuti utili che sono stati programmati...fino al termine lavori. In caso di maltempo il trattamento sarà posticipato alla prima data utile». Contestualmente al sopralluogo verrà rilasciato materiale informativo e comunque il personale sarà a disposizione per i chiarimenti necessari".