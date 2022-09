Urlano come ossessi e i vicini registrano la notte d'amore: chi condanna il giudice

24 settembre 2022 a

Il fuoco della passione brucia il portafoglio di una signora del tranquillo Galles. Cosa è successo? La storia, riferita dai tabloid inglesi e riportata da “Il Mattino”, risale al periodo del lockdown e ha sconvolto la piccola comunità di Llay, comunità di 4.800 abitanti nel Wrexham. Kristin Morgan, 41 anni, ha dovuto pagare una multa di 300 sterline perché riconosciuta colpevole di disturbo alla quiete pubblica.

La particolarità sta nel fatto che a turbare i vicini non è stata la donna bensì le urla di piacere del figlio e della fidanzata impegnati in focosi rapporti sessuali. Amplessi consumati sia di giorno che di notte e così rumorosi da infastidire il paesino. L'amministratore ha riferito le lamentele alla famiglia, ma non è bastato a porre fine alle notti piccanti dei giovani gallesi.

La situazione imbarazzante è andata avanti per mesi prima che gli abitanti della zona ricorressero all’extrema ratio: prima hanno registrato l’audio bollente della coppia e poi lo hanno portato alla polizia. Kristin Morgan ha rivelato che gli amanti irrefrenabili erano il figlio e la compagna, ma è finita lo stesso davanti al giudice. Per lei una condanna a una sanzione pecuniaria di 300 sterline più 500 di rimborso per le spese legali. A nulla è valso il tentativo di promettere che avrebbe fatto isolare la casa appena avesse avuto i soldi.