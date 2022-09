Rischio guerra nucleare, Borrell avverte l'Ue su Putin: "Minacce serie"

24 settembre 2022 a

a

a

L'Alto rappresentante per gli Affari esteri Josep Borrell non nasconde la paura per l'escalation della Russia e parlando alla Bbc avverte che la situazione è diventata pericolosa. "Certamente è un momento pericoloso - spiega Borrell - perché l'esercito russo è stato messo in un angolo e la reazione di Putin (che minaccia l'uso di armi nucleari ndr) è pessima anche perché se Putin dice che è pronto a usare armi di distruzione chiarendo di non bluffare dobbiamo prenderlo sul serio". Tutto il fronte occidentale è compatto contro Mosca. Tanto l'Unione Europea quanto il Regno Unito sono pienamente al fianco di Kiev.

"Come e quando finirà la guerra in Ucraina". La previsione di Nathalie Tocci

Sul territorio russo il tema centrale resta quello della mobilitazione parziale alla quale - a dire del Cremlino - in un primo momento la popolazione ha reagito in maniera "isterica ed estremamente emotiva" a causa di "carenza di informazioni" alla quale "è stato posto rimedio". Secondo alcuni media potrebbero essere coinvolte fino a 1 milione di persone ma Mosca ne conferma solamente 300mila. I vertici russi poi si dicono "orgogliosi" dei 10mila volontari che si sarebbero recati spontaneamente ad arruolarsi.

Missile russo su Zaporizhzhia, morti e feriti. Putin bombarda vicino alla centrale

Immagini diverse giungono invece dal confine con la Georgia dove giungono alcune immagini di code chilometriche di auto, ma anche di persone pronte ad uscire dalla Russia con qualsiasi mezzo, comprese biciclette e monopattini.

Uno scenario sul quale continua ad aleggiare lo spettro del nucleare. Per i media Usa l'amministrazione Biden avrebbe mandato "messaggi privati" a Mosca sulle "gravi conseguenze" derivanti dall'eventuale uso di armi atomiche. Avvertimenti che gli Stati Uniti avrebbero tenuto deliberatamente vaghi per non dare certezze al Cremlino sul come potrebbe svilupparsi l'eventuale risposta. L'ambasciatore russo a Washington spiega che i rapporti fra le due superpotenze sono tesissimi ma "non sono ancora degenerati al punto di avvicinarsi alla pericolosa soglia di cadere nell'abisso di un conflitto nucleare" mentre pure Mosca precisa che la Russia "non minaccia nessuno con armi nucleari", ma "avverte gli Stati Uniti di non interferire nel conflitto in Ucraina" perché questo potrebbe portare "a uno scontro militare diretto".