Sanzioni alla Russia, Orban avverte l'Ue: "Vanno revocate entro la fine dell'anno"

Revocare le sanzioni a Mosca entro quest'anno per far riacquisire forza all'economia Ue. È quello che ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, secondo quanto riporta il quotidiano locale Magyar Nemzetchiede.

Orban, in occasione di una riunione del suo partito Fidesz, ha sottolineato come "se le sanzioni venissero revocate, i prezzi si dimezzarebbero immediatamente e diminuirebbe anche l'inflazione. Senza le sanzioni, l'economia europea riacquisterebbe forza ed eviterebbe l'incombente recessione". Il leader magiaro ha poi precisato che "secondo le nostre informazioni, ci sarà un'opportunità politica significativa per rivedere le sanzioni a novembre, quindi ha invitato i membri del gruppo a fare tutto il possibile per garantire che l'Europa ritiri queste sanzioni al più tardi entro la fine dell'anno".