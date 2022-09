Funerali di Elisabetta, dopo Westminster corteo a Wellington Arch

19 settembre 2022 a

Proseguono le cerimonie per i funerali della regina Elisabetta II a Londra. Dopo la celebrazione a Westminster, con tanto di lacrime di Re Carlo III, la bara della regina Elisabetta II ha lasciato l’abbazia di a Londra. Il feretro viene portato ora in processione fino a Wellington Arch, a Hyde Park Corner, per poi essere trasportato al castello di Windsor. Alla processione partecipa anche re Carlo III che marcia dietro alla bara mentre decine di migliaia di persone sono assiepate lateralmente lungo il percorso.

Dopo l’arrivo a Wellington Arch, la bara di Elisabetta II verrà posizionata sul carro funebre a bordo del quale verrà trasportata a Windsor. Qui una nuova processione inizierà e re Carlo e altri membri della famiglia reale vi si uniranno. Poi il feretro entrerà nella cappella di San Giorgio per una nuova cerimonia. Infine, alle 20.30 ora italiana è attesa la sepoltura della regina accanto al marito, principe Filippo, in una cerimonia privata.