Re Carlo, la decisione irremovibile contro Harry e Meghan dopo la sfuriata

“Aggiungi un posto a tavola, anzi no”. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati “non invitati” al ricevimento di Stato che si terrà domenica a Buckingham Palace. Il duca di Sussex ha vinto la battaglia per indossare l’uniforme militare durante la veglia di 15 minuti a Westminster Hall (aveva perso il diritto dopo l’addio ai doveri reali per monetizzare i nobili natali negli USA, nda), ma ha perso la guerra: lui e Meghan non condivideranno pane e companatico con i leader mondiali e i reali stranieri durante la cena ufficiale in onore di Elisabetta.

Secondo alcune indiscrezioni, la coppia aveva ricevuto l’invito all’evento, ospitato da Re Carlo III e dalla Regina consorte Camilla, a inizio settimana, ma è improbabile che saranno presenti perché i funzionari di Buckingham Palace hanno sottolineato che è riservato solo ai “reali che lavorano per la Ditta”, dunque i Sussex sono automaticamente esclusi o per dirla all’inglese “sono non invitati”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau sono alcuni tra i principali Capi di Stato che arriveranno a Londra questo fine settimana per partecipare ai solenni funerali della regina Elisabetta II lunedì 19 settembre. Con loro, teste coronate di diversi Paesi. Tutti saranno accolti dal Principe William e dalla Principessa del Galles, Kate Middleton, dalla Principessa Reale Anna e dal Conte e Contessa di Wessex. Bannato, invece, il presidente russo Vladimir Putin.

Tornando ad Harry e Meghan, la confusione sulla loro partecipazione, stando a quanto osserva il “Daily Telegraph”, è indice di scarsa comunicazione tra la coppia e la famiglia reale. E forse, aggiungiamo noi, qualcosa è cambiato mercoledì, dopo la sfuriata del duca di Sussex al padre Carlo III deciso a nominare i nipoti Archie e Lilibet, rispettivamente, principe e principessa ma non Sua Altezza Reale perché “non sono e non saranno mai royal working”. Un privilegio precluso dalla vita dorata e indipendente che Harry e Meghan hanno scelto per loro sotto il sole della California. O i vantaggi reali o il sogno americano. Scegli.