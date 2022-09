Poliziotti accoltellati a Londra, arrestato l'aggressore

16 settembre 2022 a

Mentre erano in corso eccezionali misure di sicurezza per l'ultimo saluto alla regina Elisabetta, Londra deve fare i conti con l'accoltellamento di due poliziotti. «Non sono in pericolo di vita» i due poliziotti accoltellati nel centro di Londra, vicino a Leicester Square, mentre nella capitale sono in vigore ingenti misure di sicurezza per i funerali della regina Elisabetta. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan spiegando che «viene esclusa la pista terroristica» in merito all’aggressione. Nel frattempo l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di aver provocato lesioni personali gravi.

Condannando l’aggressione, il primo cittadino ha parlato di atto «assolutamente spaventoso», aggiungendo che gli ufficiali «facevano il loro dovere e aiutavano la popolazione in un momento così importante per il nostro Paese». Khan ha quindi detto che «i miei pensieri e le mie preghiere sono con loro, i loro cari e i colleghi di polizia dopo questo vergognoso attacco». In un videomessaggio ha infine affermato che «gli attacchi contro la polizia non saranno tollerati e tutti i colpevoli saranno catturati e perseguiti».