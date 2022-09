Regina Elisabetta, coda di 30 ore per l'omaggio. Ma i deputati saltano la fila

Alessandra Zavatta 15 settembre 2022 a

a

a

I parlamentari e i dipendenti di Westminster possono rendere omaggio alla Regina saltando la fila. Per loro accesso privilegiato alla sala dove è esposto il feretro di Elisabetta II. Mentre i sudditi e i tanti visitatori giunti a Londra da tutto il mondo devono fare la fila. L'attesa è al momento di 30 ore, visto che la coda si snoda dalla Westminster Hall, dove la bara della sovrana deceduta l'8 settembre scorso è esposta, fino al quartiere di Bersmonday, ben oltre Tower Bridge. Coda lunga 4,5 miglia.

Il sospetto dell'esperta su Carlo III e ghigno: che succede al Re

"Deputati e Lord possono accedere senza fare la fila e ognuno ha ricevuto un lasciapassare per quattro ospiti - scrive il quotidiano The Guardian - Nessuna attesa pure per i dipendenti del parlamento. Che però non possono portare ospiti. Mentre gli addetti alle pulizie e alla sicurezza di Westminster devono mettersi in fila come tutti gli altri".

"Furiosi". Harry e Meghan, la voce sull'ultimo sfregio. C'entrano i figli

Anche ai giornalisti britannici viene concesso un accesso privilegiato e ognuno può restare per trenta minuti sulla scalinata interna della Westminster Hall, munito soltanto di penna e taccuino, per poi raccontare quanto accade nella sala. Vietate le fotografie. È stato istituito un sistema di turnazione per consentire al maggior numero possibile di reporter di accedere.