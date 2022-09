Regno Unito, riavvicinamento tra Harry e William? Ecco come rompono il ghiaccio

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

Accade di nuovo, per fortuna, che Harry e William si ritrovano vicini. Insieme. L’ultima volta che li avevamo così è stato in occasione del funerale di Filippo, marito della defunta Regina Elisabetta II. In occasione del corteo di commemorazione in onore della loro nonna Harry e William sono vicinissimi. E si rompe il gelo degli ultimi tempi. Insieme come prima, più di prima. Senza pensare nemmeno ricordare per un istante qualche litigio passato, che ha animato le loro vite. Ora William e Harry lasciano da parte ogni tipo di attrito e si stringono attorno ad un unico dolore che li ha colpiti: la morte di Elisabetta II, la sovrana più longeva al mondo dopo Luigi XIV. È morta in un pomeriggio come tanti. Improvvisamente. Ed ha lasciato tutti più soli.

L’ultima volta, dopo i funerali di Filippo, toccò a Carlo cercare di far incontrare di nuovo i due fratelli. Un’operazione che riuscì perfettamente, visto che l’attuale Re d’Inghilterra rimase diverse ore con i due figli a parlare del futuro. Proprio quel futuro che adesso è sotto i loro occhi. Infatti, William ed Harry - dopo la morte di Elisabetta II - potrebbero tornare al rapporto di un tempo. E le rispettive moglie? Mistero. Code chilometriche per rendere omaggio al feretro della Regina, i funerali di Stato si svolgeranno lunedì e sono attesi molti capi di Stato.