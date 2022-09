L'Ucraina per scacciare i russi vuole il super-missile Atacms. La richiesta agli Usa

13 settembre 2022 a

Ora l'Ucraina spera di cacciare i russi dal proprio territorio. La controffensiva delle forze armate di Kiev sta avendo successo anche e soprattutto grazie agli armamenti più potenti e tecnologici forniti dall'Occidente. L'esercito che fa capo a Vladimir Putin si è ritirate da ampie zone della regione di Kharkov, ma più che altro pare che Mosca non abbia al momento una chiara strategia su come rispondere all'avanzata ucraina.

Dal canto suo, l'Ucraina chiede nuove forniture all'Occidente e armi più potenti. Secondo quanto riposar il Wall Street Journal, infatti, Kiev chiederà agli Usa e agli altri Paesi occidentali "nuove e massicce forniture di armamenti" per proseguire la sua controffensiva contro le truppe russe. I tempi? Si parla del nel 2023, segno che nessuna delle forze in campo pensa che la guerra possa finire prima di allora.

Il quotidiano finanziario Usa cita un documento del governo di Kiev condiviso con i parlamentari statunitensi. Nel testo si anticipa l’elenco delle armi desiderate dalle autorità ucraine, e tra queste figura il sistema missilistico tattico dell’esercito americano, noto con l’acronimo Atacms, che ha una portata di circa 190 miglia. Si tratta di un'arma che gli Stati Uniti finora hanno rifiutato di consegnarlo all’Ucraina, "nella preoccupazione che potrebbe usarlo per colpire il territorio russo e innescare un conflitto più ampio con l’Occidente". Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando con i giornalisti a Città del Messico, ha dichiarato: "È chiaro che abbiamo visto progressi significativi da parte degli ucraini, in particolare nel nord-est", ma "è troppo presto per dire esattamente dove si andrà a finire". Blinken ha avvertito che "i russi mantengono forze molto significative in Ucraina, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate ucraine, ma anche contro i civili e le infrastrutture civili, come abbiamo visto".