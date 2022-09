Carlo III, debutto a Westminster da re: "Sento il peso della storia"

12 settembre 2022 a

Per la prima volta in Parlamento da sovrano. Re Carlo III nel suo primo discorso alla Westminster Hall come nuovo monarca dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II, ha promesso di sostenere le "tradizioni parlamentari vitali". "Non posso fare a meno di sentire il peso della storia che ci circonda e che ricorda le tradizioni parlamentari vitali", ha dichiarato Carlo III, che ha definito il Parlamento uno "strumento vivo e vegeto della nostra democrazia", ricordando come sua madre si impegnò a mantenere "i preziosi principi di governo costituzionale che stanno al cuore della nostra nazione".

Il nuovo re, riferendosi sempre alla Regina Elisabetta, ha ribadito il suo impegno a "seguirne fedelmente" l'esempio. Il sovrano britannico ha quindi citato Shakespeare paragonando sua madre alla regina Elisabetta I. "Come diceva Shakespeare della prima regina Elisabetta, lei era un modello per tutti i principi viventi", ha affermato.

Carlo III, con la regina consorte Camilla, ha incontrato i membri della Camera dei Comuni e di quella dei Lord per le condoglianze. Quindi la coppia è parta in aereo dalla base Raf di Northolt alla volta di Edimburgo, dove parteciperà alla processione quando il feretro di Elisabetta II verrà trasferito alla cattedrale di St Giles.