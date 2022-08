Eurotunnel, scene da incubo: si ferma il treno, passeggeri evacuati

Scene da incubo nell'Eurotunnel. Decine di persone sono rimaste bloccate per ore nel tunnel che passa sotto la Manica e collega Regno Unito e Francia, a causa di un guasto a un treno da Calais a Folkestone. A riferirlo è stata la Bbc che ha mostrato in anteprima le immagini dei passeggeri intrappolati mentre vengono evacuati attraverso una galleria di emergenza dopo avere dovuto lasciare i propri veicoli, per poi essere trasferiti a bordo di un treno sostitutivo.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo